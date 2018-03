Immer noch fast jede zweite Art vom Aussterben bedroht

Zu den Verlierern zählen demnach etwa Aal, Feldhamster, Kiebitz, Rebhuhn oder Grauammer. Das geht aus einer Zehn-Jahresbilanz zur Natur in NRW hervor, die das Landesumweltamt erstellt hat. Allerdings sind auch erfreuliche Wiederansiedlungen bedrohter Arten zu beobachten: etwa bei Uhus, Wanderfalken, Schwarzstörchen, Bibern, Fischottern, Lachs und Maifischen.

Die Bewahrung der über 43.000 verschiedenen Pflanzen- und Tierarten sei ein Kernanliegen der Landesregierung, betont Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) in dem Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt. Eine wichtige Rolle falle dabei dem Umweltschutz im Agrarbereich zu. Immerhin werde fast die Hälfte der Fläche in NRW landwirtschaftlich genutzt.

(lnw)