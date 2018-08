Ignoranz wider besseres Wissen

Doch sieht man zum Himmel, dann beginnt bereits das Grübeln, und dorthin, wo ein Teil des Übels beginnt, nämlich auf die überquellenden Abflughallen der vielen nicht nur deutschen Flughäfen, dann sind Zweifel kaum noch zu vertreiben, dass sich daran jemals etwas ändert. Zu viele Menschen verdienen in diesen künstlich aufgeblähten Bereichen ihr Brot. Und an der Maxime „Wir brauchen stetes Wachstum“, an die sich vor allem die Fluggesellschaften hocherfreut halten, wird sich nichts ändern. Und wenn ein Organismus grenzenlos wächst, weiß jeder vernünftige Mensch, wohin das letztlich führt. Aber das ignoriert man, angesichts des viermaligen Jahresvergnügens!

Friedrich Ebert, Wadern