"Ich hab ich mich auf den Boden gelegt und bin weggekrabbelt"

Ex-BVB-Verteidiger Felix Passlack wirkt angespannt, als er auf dem Zeugenstuhl Platz nimmt. Der 19-Jährige spricht leise. Er saß Marc Bartra direkt gegenüber damals im Mannschaftsbus. "Wir sind gerade vom Hotel abgefahren, da gab es nach ein paar Metern einen lauten Knall, Marc Bartra hat geschrien", sagt er. "Ich habe versucht mich zu schützen, hab mich auf den Boden gelegt und bin vom Platz weggekrabbelt."

In der Zeit nach dem Anschlag habe er Angstzustände gehabt. "Ich konnte auch lange nicht schlafen, hab draußen immer geschaut, ob mich jemand verfolgt", sagt der Spieler, der inzwischen in Hoffenheim spielt. Auch heute kämen ab und zu die Bilder von jenem Tag wieder hoch, "dann hab ich auch wieder Angstzustände".

Fußballprofi Sven Bender kritisierte den späteren Umgang mit dem Attentat. Im Nachhinein finde er es "unglücklich", dass der BVB bereits am Tag nach dem 11. April 2017 das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco nachholen habe nachholen müssen, erklärte der 28-Jährige. Weiter sagte der inzwischen zu Bayer Leverkusen gewechselte Bender: "Ich glaube, wir haben alle einen großen Fehler gemacht." Die Spieler hätten ja durchaus die Möglichkeit gehabt, nicht zu dem Nachholspiel anzutreten. Diese Chance sei vertan worden.

Weitere Spieler sollen aussagen

Neben Passlack sollen am Montag vor dem Dortmunder Landgericht unter anderem noch Torwart Roman Weidenfeller und Kapitän Marcel Schmelzer aussagen. Darüber hinaus sollen auch mehrere Betreuer des Vereins aussagen. Am Nachmittag soll Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel in den Saal kommen.

Der Angeklagte Sergej W. hat gestanden, drei Bomben gebaut, in einer Hecke am Mannschaftshotel versteckt und bei der Abfahrt des Teambusses gezündet zu haben. Der 28-Jährige beteuert jedoch, er habe niemanden töten wollen. Der damalige BVB-Verteidiger Marc Bartra hatte einen Bruch des Unterarms erlitten.

(hsr/lnw)