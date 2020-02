Wohntrends : Hygge ist die Basis für etwas Neues

Frankfurt/Main Wenn es nach dem Willen der Einrichtungsbranche gehen würde, benötigten wir regelmäßig neue Möbel. Doch es reicht oft schon der Austausch einzelner Elemente, um eine große Veränderung zu erzielen.

() Dezente skandinavische Gemütlichkeit war für einige Jahre ein beliebter Einrichtungsstil. Aber das „Hyggelige“ verabschiedet sich langsam. Deshalb die Wohnung komplett neu einrichten muss nicht sein. Der „Hygge“-Stil kann stattdessen die Basis für vier neue Trends bilden, die auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt zu sehen waren.

Ein erster neuer Trend heißt Hollywood Regency. Der Stil ist, wie schon so oft zuletzt, ein Comeback eines alten Trends. Wobei dieser bislang vornehmlich in den USA zu Hause war. In den 1940er und 1950er Jahren entwickelten Inneneinrichter den Stil für Schauspieler und Produzenten Hollywoods, die ihren Reichtum stilvoll zur Schau stellen wollten. Er soll eine Prise Glamour im Alltag schaffen.