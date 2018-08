später lesen Hundeattacke in Dortmund Rottweiler beißt fünf Jahre altem Mädchen ins Bein Teilen

Ein Rottweiler hat am Samstag in Dortmund ein fünf Jahre altes Mädchen angegriffen und verletzt. Der Hund sei aus einem eingezäunten Gelände entwichen, habe das Kind unvermittelt attackiert und am Bein verwundet, sagte ein Sprecher der Polizei.