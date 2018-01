Hüttenheimer kochen für Obdachlose

40 Stangen Porree, dazu vier Kilogramm Hackfleisch und eine Menge Schmelzkäse: Für die Käse-Lauch-Suppe schneidet die Hüttenheimerin Patricia Nicolaus die Porree-Stangen an ihrem Küchentisch in kleine Ringe. Ilona De Zeeuw steht am Herd und brät in der Zwischenzeit schon mal das Fleisch an.

Es ist Abend, als die Freundinnen zusammen in der Küche werkeln. Für sie selbst ist die Mahlzeit aber nicht gedacht: Gekocht wird das Wunschgericht der Obdachlosen an der Obermauerstraße. Zweimal in der Woche (dienstags und freitags) findet dort die Essensausgabe der Herzenswärme Duisburg statt. Die gemeinnützige Gruppe - bestehend aus etwa zehn Mitgliedern - kümmert sich um Bedürftige, die auf der Straße leben. Auch Hygieneartikel, Kleidung und Zelte spendieren die Privatleute bei der Ausgabe.

Patricia Nicolaus ist eine von ihnen. Für die 48-Jährige ist das Engagement selbstverständlich: "Das bin einfach Ich. Ich hatte schon immer ein soziales Händchen." Schon als Jugendliche etwa habe sie "Obdis" - wie Nicolaus gerne sagt - auf dem Weg zur Arbeit Brötchen in die Hand gedrückt. Und auch jetzt zahlt die Hobby-Köchin die Zutaten für ihre Gerichte aus eigener Tasche - es sei denn, sie findet Sponsoren. Das ist heute Ilona De Zeeuw, die das Hackfleisch nach dem Anbraten in einen großen Suppentopf schüttet. Zwar hat die Bergheimerin schon in der Vergangenheit immer mal wieder Schuhe, Parkas und andere Klamotten gespendet, die Essenszubereitung ist für sie aber eine Premiere: "Die werden alle über einen Kamm geschoren oder sogar beleidigt. Es ist einfach eine gute Idee, die Gelegenheit zu packen und mitzuhelfen", sagt De Zeeuw zu ihrer Motivation. Auch bei der Ausgabe in der Innenstadt möchte sie gerne mal vor Ort sein. Zwischen 25 und 35 Bedürftige essen sich dort am Stand der Herzenswärme satt - auch Rentner, die kein Geld haben. "Die sind uns alle wahnsinnig dankbar", erzählt Nicolaus. Ihre Gerichte richtet sie nach der Jahreszeit. "Ich kaufe immer Saisongemüse. Dann schaue ich, was gerade so zum Wetter passt. Im Winter kann man super deftige Eintöpfe machen." Für die Zukunft wünscht sich Nicolaus vor allem eins: mehr Sponsoren. "Ich frage so oft nach und muss mich trotzdem total bemühen, Leute zu finden." Auch Bauernhöfe oder Supermärkte, die am Ende des Tages noch Lebensmittel übrig haben, sind bei der Herzenswärme willkommen.