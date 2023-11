Sessionseröffnung Narren aus Neuweiler starten in Session

Unter dem Motto „Die Hofer Narren sind wieder da – In Nord- und Südamerika“ startete die schönste Jahreszeit der Narren am vergangenen Freitag im Jugendfreizeitraum in Neuweiler, denn die Hofer Narren vom FC Neuweiler ließen es zum ersten Mal für die neue Session krachen. Der Saal erstrahlte in den Vereinsfarben Blau und Weiß. Mit dem Eröffnungstanz aller Garden begann der bunte Abend, der ganz im Zeichen der Vorstellung aller Aktiven im Verein stand.