Angeklagte sieht sich weiter als Opfer - Nebenkläger verlassen den Saal

Nach rund 90 Minuten verließen die drei Anwälte der Nebenkläger und die Mutter einer in Höxter ums Leben gekommenen Frau die Verhandlung. „Nichts Neues“, sagte die Mutter beim Gang aus dem Saal. Eine Entschuldigung oder ein Wort des Bedauerns in Richtung der Opfer-Vertreter sagte Angelika W. in den ersten Stunden ihres letzten Wortes nicht.

Die Angeklagte hatte bereits vor Wochen ein ausführliches Schlusswort angekündigt. Seit dem Prozessbeginn vor zwei Jahren beschuldigen sich beide Angeklagte gegenseitig, die treibende Kraft hinter den grausamen Taten gewesen zu sein.

Über Jahre hinweg sollen die beiden Deutschen mehrere Frauen in das Haus nach Höxter in Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der seelischen und körperlichen Quälereien. Die Anklage lautet auf Mord durch Unterlassen.

Oberstaatsanwalt Ralf Meyer sieht es als erwiesen an, dass sich die beiden des gemeinschaftlichen versuchten und vollendeten Mordes schuldig gemacht haben. Für beide Angeklagte beantragte Meyer lebenslange Haftstrafen und zusätzlich die besondere Schwere der Schuld. Für Wilfried W. hat er zudem die Unterbringung in einer Psychiatrie gefordert.

(siev/dpa)