Überraschende Entdeckungen Kunstwerke erstaunen die Besucher

Für die Planung und Organisation ist Gemeindemitarbeiterin Ute Recktenwald zuständig. „Ich bemühe mich immer darum, dass es ein ausgewogenes Angebot gibt und auch immer wieder neue Ausstellende dabei sind. So bleibt die Veranstaltung für Besucher interessant und abwechslungsreich. Von den 40 Teilnehmenden ist die Hälfte neu dabei“, erklärt sie. Das große Besucherinteresse gibt ihr Recht. „Die Ausschreibung geht schon kurz nach Ostern raus, leider musste ich auch in diesem Jahr einigen absagen, denn mehr als 40 Stände bekommen wir hier einfach nicht unter.“ Gleich nach dem Gespräch wird sie zur Lesestube gerufen. Denn zusätzlich zur Ausstellung fanden in diesem Jahr stündlich Buchlesungen für junge und erwachsene Besucher statt. Die Autorinnen und Schriftsteller Sylvia Simon, Isabell Valentin und Harald Klein (bekannt als Ari Tur), unterhalten sich am Stand der kreativen Schreibwerkstatt Bous. Ihre neuesten Erscheinungen haben sie ebenfalls mitgebracht und bei dem Kinderbuch „Drachenkopf“ auch zusammengearbeitet. „Donnerwetter, das gibt es ja nicht“, entfährt es einem erstaunten Besucher zwei Stände weiter. Hier präsentierte Roger Histel aus Neunkirchen seine für das Saarland eher ungewöhnliche Leidenschaft. Er baut in Glasgefäße aller Größen, von kleinen Glühbirnen über Flaschen bis hin zu großen Gläsern ganze Landschaften, Häfen und Buddelschiffe. Die Unikate sind außerordentlich filigran und mit großer Liebe zum Detail aufwändig gearbeitet. Die Menschen darin sind gerade einmal einen Millimeter groß. „Das hier ist der Hafen von Danzig. Und daneben ist der gleiche Hafen im Winter. Die Häuserfassaden habe ich alle von alten Fotos oder Postkarten übernommen“ klärt Histel auf. Man kann sich gar nicht sattsehen an diesen erstaunlichen Kunstwerken.