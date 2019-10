VLNO : Hippchen lässt Hangard jubeln

SG Lebach-Landsweiler – VfB Theley 4:1 (1:0). Nachdem VfB-Torwart Johannes Wagner einen Schuss von Maximilian Mehle noch pariert hatte, staubte Jens Meyer nach wenigen Sekunden zum 1:0 ab.

FC Freisen – FC Palatia Limbach 2:2 (0:1). Freisen hatte mehr vom Spiel, verpasste es aber, nach den beiden Treffern zum 2:1 den Sack zuzumachen. In der Nachspielzeit drückte Julian Lauer eine Hereingabe von Jesko Freiler zum 2:2 über die Linie. Tore: 0:1 Tim Pommerenke (20.), 1:1 Janis Weingarth (48.), 2:1 Patrick Clos (58.), 2:2 Julian Lauer (90.).

SV Merchweiler – SG Thalexweiler/Aschbach 1:1 (1:0). Merchweiler versäumte es nach der Führung, den Vorsprung weiter auszubauen. Thalexweiler/Aschbach war nach dem 1:1-Ausgleich die bessere Mannschaft und verdiente sich so den Punktgewinn. Tore: 1:0 Jean-Marc Hemmer (33.), 1:1 Max Kühn (53.).

SVGG Hangard – SG Saubach 2:1 (1:1). Saubach ging früh in Führung, danach übernahm aber Hangard das Kommando. Nach dem 1:1 ließen die Gastgeber viele Chancen zum Führungstor liegen. In der 68. Minute traf Daniel Hippchen dann doch noch per Abstauber zum 2:1-Endstand. Tore: 0:1 Kirsch (14.), 1:1 Adeyemi (28.), 2:1 Hippchen (68.).