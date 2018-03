Herausforderer Caruana und Weltmeister Carlsen spielen Remis

Herausforderer Fabiano Caruana aus den USA und Schach-Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen haben sich am Samstag beim Turnier "Grenke Chess Classic" in Karlsruhe remis getrennt. Caruana hatte in der vorigen Woche das Kandidatenturnier in Berlin gewonnen und damit das Recht erkämpft, den Champion vom 9. bis 28. November 2018 im Duell um die Schach-Krone in London herausfordern zu dürfen. Das Aufeinandertreffen in der Karlsruher Schwarzwaldhalle war das erste der beiden Konkurrenten nach dem Kandidatenturnier. Das Grenke-Turnier ist das größte offene Schachturnier Europas. In drei Gruppen kämpfen die Teilnehmer um ein Preisgeld von 60.000 Euro.

(dpa)