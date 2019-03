Wer neu baut, sein Haus renovieren oder technisch „aufrüsten“ will, kann sich auf der dreitägigen Messe der Firma Schetting im Gewerbegebiet auf Scharlen inspirieren lassen. Bereits im Gründungsjahr der Fachfirma 2004 wurde die Hausmesse aus der Taufe gehoben mit dem Wunsch, Kunden gezielter anzusprechen.

„Auf unserer Hausmesse können wir uns viel besser präsentieren und auf die Kunden eingehen. Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist mir sehr wichtig“, betont Gerd Schetting. Auch Stammkunden besuchen gerne die Messe, schauen sich die Neuheiten an oder bringen andere Interessenten mit, die sich vom guten Angebot und dem umfangreichen Service überzeugen wollen.

Bei dieser Gelegenheit kann man sich auch über Sonderangebote informieren, von denen es aktuell gleich mehrere gibt. So hat Weru eine Sicherheitsaktion bei den Aluminium-Haustüren, die RC2-geprüft sind. Diese Sicherheitsklasse ist beispielsweise bei den Türen, die im Übrigen „Made in Germany“ sind, vorgeschrieben, will man von KfW-Zuschüssen profitieren.

Doch nicht nur die RC2-Türen verfügen über eine solch hochwertige, technische Ausstattung, die im Ernstfall erheblichen Widerstand gegen Einbruchversuche leistet. Auch Fenster und Rollläden aus Aluminium schützen vor Einbrechern.

Seit 2019 neu im Programm sind verschiedene Ausführungen von Hebe-Schiebetürensystemen von Weru, mit denen sich zu Hause ganz neue Freiräume schaffen lassen. Mehr Licht, mehr Komfort und mehr Ausblick verspricht diese elegante wie praktische Türlösung. Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Möglichkeiten, die moderne Türen, Fenstern, Rollläden und Garagentore heute bieten.

Verschiedene Hersteller nutzen die Frühjahrsmesse der Firma Schetting ebenfalls, um ihre Produkte vorzustellen. Darunter auch Somfy, führender Hersteller auf dem Gebiet der Antriebs- und Steuerungstechnik für Rollläden, Sonnenschutz und Tore.

Zudem werden Zimmertüren der Firma Becher gezeigt und Klappläden der Firma Ehret präsentiert. Schetting und seine Mitarbeiter werden bei der Hausmesse unter andrem von der Firma Lakal unterstützt. Diese hat sich auf Tore, Rollläden, Vor- und Aufbauelemente spezialisiert.

Mit Blick auf die Sommermonate gewinnt auch das Thema Insektenschutz wieder an Bedeutung. Um die Messetage perfekt abzurunden ist selbstverständlich für Speisen und Getränke gesorgt. ⇥cju