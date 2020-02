Veitshöchheim () Farbige Hingucker im Winter sind die Hartriegel-Sträucher. Rot sind etwa die Rinden der Sorten „Spaethii“ und „Sibirica“ der Art Cornus alba, orange mit roten Spitzen kleidet sich Cornus sanguinea „Winter Flame“.

Je nach Sorte trägt Cornus stolonifera Rinde in Grün, Gelbgrün, Orange oder Rot. Wer keine intensive Farbe an Hartriegeln hatte, sollte im April die Sträucher bodennah zurückschneiden, rät die Bayerische Gartenakademie. Die Färbung ist bei jungen Trieben am besten.