OLRPS : Hart erkämpfter Sieg gegen das Schlusslicht

Im Luftkampf stemmen sich die beiden Elversberger Jannis Gabler und Kapitän Nico Floegel ihrem Mechtersheimer Widersacher Kazuaki Nishinaka (Mitte) entgegen. Foto: Andreas Schlichter

Elversberg II erarbeitet sich drei Punkte in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen Mechtersheim. Wiesbach stoppt den Negativtrend.

SV Elversberg II – TuS Mechtersheim 1:0 (1:0). Aufsteiger Elversberg II ist nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den TuS Mechtersheim, der überraschend am Tabellenende steht, gab es für den Neuling vor 80 Zuschauern einen hart erkämpften 1:0-Erfolg. „Es war das erwartet schwere Spiel, weil Mechtersheim besser ist, als es der Tabellenplatz vermuten lässt“, sagte SVE-Trainer Marco Emich. Das Tor des Tages gelang seinem Co-Spielertrainer Christian Frank drei Minuten vor der Pause: Der Innenverteidiger war bei einer Ecke von Daniel Dahl mit nach vorne gegangen und traf mit dem Kopf zum 1:0. Zuvor hatte Mechtersheim zwar mehr Ballbesitz, aber kaum echte Chancen gehabt. Lediglich einmal wurde es bei einem Distanzschuss gefährlich. Diesen parierte SVE-Torwart Joshua Blankenburg aber gekonnt. Auch in der zweiten Hälfte passierte vor beiden Toren nicht allzu viel. Elversberg II stand hinten weiter sicher, war aggressiv in den Zweikämpfen und hatte fünf Minuten vor dem Ende die Riesenchance, um auf 2:0 zu erhöhen. Ein Abschluss von Julian Schauer klatschte aber nur an den Pfosten. Für den Neuling geht es nun am Samstag um 15.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim FV Engers weiter, Engers ist Tabellen-Drittletzter.

SV Elversberg II: Blankenburg - Floegel, Frank, Geißler, Steinmetz, Ohnholz (63. Schauer), Gabler (75. Kölsch), Marchetti, Dahl, Wollbold, Brückner (89. Majchrzak). Trainer: Marco Emich.

Tor: 1:0 Christian Frank (42.). Zuschauer: 80. Schiedsrichter: Jean-Luc Behrens.

SF Eisbachtal – FC Hertha Wiesbach 1:2 (1:2). Nach drei Niederlagen in Serie konnte Wiesbach endlich wieder über einen Sieg jubeln. Mann des Spiels war Ruddy M’Passi, dem seine Saisontore Nummer acht und neun gelangen. Zunächst traf der Franzose in der 27. Minute mit einem Kopfball-Lupfer über SF-Torwart Niklas Kremer hinweg zum 0:1. Nur fünf Minuten später spielte Jan Umlauf einen Pass in die Tiefe zu Fabio Pelagi. Dessen anschließende Hereingabe drückte M’Passi zum 0:2 über die Linie. Die Gastgeber kamen vor 180 Zuschauern aber prompt wieder heran: Pelagi verlor in der 37. Minute beim Versuch, das Leder an seinem Gegenspieler vorbeizuschießen, den Ball. Eisbachtal spielte schnell in die Spitze, wo Robin Stahlhofen zum 1:2 einschob. Danach konnte sich Hertha-Schlussmann Philip Luck mehrmals bei Distanzschüssen auszeichnen. Aber auch Wiesbach hatte – vor allem in der Schlussphase – zahlreiche exzellente Konter-Gelegenheiten, doch den Gästen gelang es nicht, den Sack endgültig zuzumachen. Die letzten zehn Minuten bestritt Wiesbach dann in Überzahl: Tommy Brühl legte den durchgebrochenen Lukas Feka 18 Meter vor dem Tor und sah dafür rot. Trotz Unterzahl wäre Eisbachtal danach fast noch der Ausgleich gelungen: Ein Freistoß der Gastgeber sprang aber vom Innenpfosten ins Feld zurück.

FC Hertha Wiesbach: Luck - Bach, Lück, Hinkelmann, Umlauf (64. Jung), Feka, Runco, Schmidt, Pelagi (46. Staroscik), M‘Passi, Flätgen (66. Paulus). Trainer: Michael Petry.

Tore: 0:1 Ruddy M‘Passi (27.), 0:2 Ruddy M‘Passi (32.), 1:2 Robin Stahlhofen (37.). Rot: Tommy Brühl (80.). Zuschauer: 180. Schiedsrichter: Marcel Schütz (SV Leiselheim).

TSV Schott Mainz – SV Röchling Völklingen 3:1 (0:0). Lange sah es so aus, als könnte Röchling mit etwas Zählbarem im Gepäck vom Gastspiel beim Spitzenreiter zurückkehren. Nach torloser erster Halbzeit gingen die Hüttenstädter vor 150 Zuschauern in der 58. Minute in Führung: Kevin Saks drückte am zweiten Pfosten eine scharfe Hereingabe von Luka Dimitrijevic zum 0:1 über die Linie. Der schon zuvor überlegene Tabellenführer ließ sich von diesem Rückschlag aber nicht aus der Ruhe bringen. Mainz spielte gegen zunehmend müder werdende Gäste weiter konzentriert nach vorne. In der 67. Minute schlug ein 20-Meter-Schuss von Giorgio del Vecchio unhaltbar für Röchling-Torwart Sebastian Buhl zum 1:1 im Eck ein. Bei diesem Spielstand blieb es bis sechs Minuten vor Schluss – dann verlängerte Lars Hermann eine Freistoß-Hereingabe von Jost Mairose mit dem Kopf zu TSV-Torjäger Janek Ripplinger und der 28-Jährige schoss unbedrängt zum 2:1 ein. In der Nachspielzeit setzte sich der Mainzer Raphael Assibey-Mensah bei einem Konter mit viel Tempo durch und beförderte den Ball danach zum entscheidenden 3:1-Endstand über die Linie. „Unterm Strich war der Sieg für Mainz verdient, weil Schott die klareren Chancen hatte“, gab Völklingens Vorsitzender Wolfgang Brenner zu. „Nach unserer Führung haben wir zu oft zu schnell den Ball verloren.“

Röchling Völklingen: Buhl - Schley, Erhardt, Kern, Heine, Birster, Zimmermann, Dimitrijevic (83. Weber), Steiner, Mourchid (46. Scheffer), Saks. Trainer: Justin Maurice Erhardt, Nico Zimmermann. Tore: 0:1 Kevin Saks (58.), 1:1 Giorgio del Vecchio (67.), 2:1 Janek Ripplinger (84.), 3:1 Raphael Assibey-Mensah (90.). Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Mirko Radl (SV Olympia Biebesheim).