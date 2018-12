später lesen Aufregung in Hamm Wie ein Zweijähriger im Spiderman-Schlafanzug bei der Polizei landete Teilen

Twittern







Am frühen Mittwochmorgen war die Aufregung in der Polizeidienststelle in Hamm groß. Ein zwei Jahre alter Junge im Schlafanzug lief der Polizei mitten auf der Straße in die Arme. Mit den Beamten sprechen wollte das Kleinkind nicht. Von Sabine Kricke