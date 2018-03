später lesen Brasilianischer Skandal-Profi HSV stellt Walace bis zum Saisonende kalt FOTO: Teilen

Für Mittelfeldspieler Walace wird es in dieser Saison beim Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV keine Rückkehr in den Profikader geben. Dies stellte HSV-Trainer Christian Titz vor dem Auswärtsspiel der Hanseaten am Samstag beim VfB Stuttgart klar.