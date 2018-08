Polizei nimmt zwei Personen fest und beschlagnahmt Wohnmobil

Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte am Dienstag auf der Werkstraße mit Steinen, Feuerwerkskörpern und zwei Molotow-Cocktails beworfen worden, als sie versuchten, ein Wohnmobil zu kontrollieren. Das Wohnmobil sei in den Wald gesteuert worden.

Am Mittwoch stoppte die Polizei dann in Buir ein Wohnmobil – nach Angaben der Beamten dasselbe wie am Vorabend. Darin habe man 20 Liter Benzinkanister, mehrere leere Glasflaschen und Stofflappen gefunden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aachen wurde das Wohnmobil beschlagnahmt. Zwei Personen – ein Mann und eine Person neutralen Geschlechts – wurden festgenommen.

Nach Angaben der Polizei hielt während der Festnahme ein weiteres Fahrzeug in der Nähe. „Der Fahrer und seine Begleiterin störten die Kontrolle verbal, verhielten sich unkooperativ, aggressiv und gestikulierend“, heißt es im Bericht. Der Fahrer habe unkontrollierte Bewegungen gemacht und seine Hände nicht sichtbar gehalten. Daraufhin hätten die Beamten ihre Waffe gezogen und mit vorgehaltener Waffe die Kontrolle durchgeführt. Nachdem die Personalien festgestellt worden waren, durften Fahrer und Beifahrerin passieren.

(hpaw)