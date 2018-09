später lesen Räumung der Barrikaden Großer Polizeieinsatz im Hambacher Forst startet FOTO: dpa / Henning Kaiser FOTO: dpa / Henning Kaiser Teilen

Die Polizei ist am Mittwochmorgen mit einem großen Aufgebot in Teile des Hambacher Forstes am Rheinischen Braunkohletagebau vorgerückt. RWE-Mitarbeiter entfernen die Barrikaden der Demonstranten.