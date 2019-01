Bei einem Polizeieinsatz im Hambacher Forst sind nach Polizeiangaben Feuerwerkskörper und Molotowcocktails in Richtung von Einsatzfahrzeugen geworfen worden. Die Polizei hatte nach Brandstiftungen von Unbekannten an einem Kamera-Mast und einem Stromkasten an einer Pumpstation von RWE Kräfte an den Braunkohletagebau Hambach verlagert. Auf einer stillgelegten Straße, die durch den Wald führt, warf demnach eine Personengruppe die Molotowcocktails in Richtung der Einsatzfahrzeuge. Die Brandsätze entzündeten sich auf der Straße, wie ein Sprecher erklärte. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei nahm einen Mann wegen schweren Landfriedensbruchs vorläufig fest. Ein weiterer Mann wurde Ingewahrsam genommen, weil er die Polizeimaßnahmen gestört haben soll. Beide Männer wurden nach Abschluss der Polizeimaßnahmen wieder entlassen. Schon am Heiligabend hatte es Ausschreitungen gegeben.

(hsr/dpa)