Beatmungsgerät fängt beim Rauchen Feuer - Seniorin tödlich verletzt

Weil ihr Beatmungsgerät Feuer fing, ist eine 71-jährige Frau in einem Krankenhaus in Haltern am See im nördlichen Ruhrgebiet tödlich verletzt worden. Offenbar wollte sie sich eine Zigarette anzünden.