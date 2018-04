Mann fährt 20 Jahre ohne Führerschein und gesteht

Wie die Polizei in Hagen am Montag mitteilte, rollte der 55-Jährige am Sonntag beim Ausparken einem anderen Mann über den Fuß. Der Verkehrssünder habe das 50 Jahre alte Unfallopfer zwar noch gebeten, nicht die Polizei zu rufen. Dieses sei dem Wunsch aber nicht nachgekommen.

Mit den Worten "Butter bei die Fische, ich habe seit 1997 keinen Führerschein mehr", machte der Fahrer dem Polizeibericht zufolge gegenüber der Streife reinen Tisch. Bei einer Blutprobe sei zudem ein Alkoholgehalt von knapp 0,7 Promille festgestellt worden. Dem Verkehrssünder sei noch vor Ort der Autoschlüssel abgenommen worden. Außerdem erwarte ihn eine Anzeige.

(sef/AFP)