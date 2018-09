Das wird eine teure Bastel-Arena

Ein modernes und bundesligataugliches Stadion? Da musste ich lachen. Was hat man nicht alles den Sportinteressierten im Land aufgetischt! 16 Millionen Euro Kosten, nur Um-, kein Neubau, dann Baustopp, Kostensteigerung von 24 auf jetzt 28 Millionen Euro. Während man woanders neue Stadien für weit weniger hinstellt, versucht man hier, eine „Bastel“-Arena mit einer 40 Jahre alten Tribüne in gefühlt fünf Jahren Bauzeit und Kosten von 28 Millionen plus ? als „Meilenstein“ zu verkaufen. Als Anhänger der Blauschwarzen bin ich allerdings froh, dass überhaupt etwas kommt. Die handelnden Personen sollten sich aber schämen.

Michael Meyer, Bübingen