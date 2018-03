später lesen Fußballprofis an der Rennstrecke Großer Andrang beim Fortuna-Renntag Teilen

Twittern







Einen Riesenandrang auf das Autogrammzelt der Fortuna gab es am Sonntag beim Renntag auf der Galopprennbahn in Grafenberg. Am Rande der Pferderennen gab es schließlich die Möglichkeit, den Zweitliga-Profis nahe zu kommen. Falk Janning