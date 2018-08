Grönland war mal grün gewesen

Die für den Sommer normale Hitzewelle wie auch im Winter die normale Kältewelle. Und immer wollte und will man uns Schreckensszenarien verkaufen. In den 70er-Jahren sagte man uns eine Eiszeit voraus. Ist ein Sommer verregnet und kühl oder ein Winter mild, wird gejammert und gemutmaßt, was das Zeug hält. Herrn Latif möchte ich sagen: Man muss auch nicht zweimal im Jahr eine Klimakonferenz abhalten, zu der die Teilnehmer um die halbe Welt fliegen. Man muss auch nicht zu jedem Wetterextrem den Leuten die Schuld zuweisen wollen. Wenn es in den nächsten Wochen zu einer Abkühlung kommt und es gar regnet, stehen die Fachleute schon in den Startlöchern, um uns ihre Orakel mitzuteilen. Zur Erinnerung: Grönland heißt so, weil es mal grün war.

Fritz Stöhr, Dillingen