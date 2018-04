später lesen US-Masters der Golf-Profis Kaymer und Langer schaffen den Cut FOTO: Teilen

Golf-Altmeister Bernhard Langer (Anhausen) und die deutsche Nummer eins Martin Kaymer (Mettmann) haben beim 82. US Masters in Augusta den Cut nach zwei Runden geschafft. Kaymer spielte am zweiten Tag auf dem Par-72-Kurs an der berühmten Magnolia Lane eine 73 und belegte mit 147 Schlägen den 35. Platz.