"Goldene Blogger" setzen Zeichen gegen Hass im Netz

Bei den "Goldenen Bloggern" werden die besten Blogs, aber auch Instagram- und Twitter-Auftritte gekürt. In knapp 20 Kategorien wurde per Saal-, Online- und Jury-Voting abgestimmt. Dahinter stehen als Jury die Blogger Christiane Link, Daniel Fiene (Social-Media-Chef der Rheinischen Post), Franziska Bluhm und Thomas Knüwer. "Wenn man sich näher mit dem Netz beschäftigt, bekommt man eine Art Depression", so Fiene. Man habe den Eindruck, überall gebe es nur Falsches und Hass. "Wir zeigen, dass es auch gute Seiten gibt."

Ein Jury-Sonderpreis ging an den Journalisten Richard Gutjahr, auch Kolumnist unserer Zeitung, für seinen Kampf gegen Hass im Netz. Verschwörungstheoretiker hetzen gegen ihn, seitdem er 2016 Zeuge des Terrorattentats in Nizza und des Amoklaufs am Olympia-Einkaufszentrum München geworden war. Laut Jury ist sein Engagement beispiellos und zeigt die Abgründe im Internet.

(RP)