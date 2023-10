Meist sind es Erbstücke, alter Gold- und Silberschmuck oder hochwertige Armband- und Taschenuhren, auch Gold- und Silbermünzen aus alten Sammlungen, mit denen die Kundinnen und Kunden den Goldankauf in Rohrbach aufsuchen. „Angesichts der aktuell hohen Inflation und der nach wie vor sehr angespannten Kriegslage in der Ukraine ist die Nachfrage nach Gold groß und der Kurs zuletzt noch einmal kräftig gestiegen. Experten erwarten, dass sich der Goldpreis auch weiter auf seinem hohen Niveau halten wird“, verrät die Goldexpertin Rosemarie Hoffarth. „Steigende Zinsen sorgen gleichzeitig für Verunsicherung, weshalb der Zeitpunkt, lang gehortete Anlagen zu veräußern, gerade so günstig ist wie nie“, fügt sie hinzu. So lohnt sich ein Besuch beim Goldankauf Rohrbach in jedem Fall.