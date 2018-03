später lesen Diese Wocjhe ist vorbei Wie gut, dass wir die Zeit vordrehen FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Twittern







Uiuiui. Was für eine Woche. In Aschbach brechen Räuber mitten in der Nacht auf Mittwoch mit einem Traktor in die Bank-Filiale ein – und reißen den Geldtresor aus der Wand. Dann sorgt eine Meldung über bleiverseuchtes Trinkwasser im Lebacher Kindergarten tagelang für Entsetzen, Bestürzung – und vor allem Sorgen bei den Eltern. Am Ende gibt es Gott sei Dank Entwarnung. Es war wohl alles bloß ein Fehler bei der Proben-Entnahme. Beruhigend ist das alles dennoch nicht. Denn unterm Strich bleibt, ein ungutes Gefühl. Wie kann einem Labor so ein Fehler unterlaufen? Aber auch: Wie kann es sein, dass eine Stadt ein solch alarmierendes Kontrollergebnis den Eltern tagelang verschweigt und nichts tut? Von Peter Wilhelm