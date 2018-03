Der Partner-Finanz-Ausgleich

In 36 Prozent aller Partnerschaften hat es deswegen laut einer Forsa-Umfrage schon mal gekracht. Manche Beziehungen zerbrechen sogar an Streitereien über die Finanzen. Denn per Definition gibt der andere das Geld immer nur für unnötige Dinge aus. Wären sie wirklich nötig, hätte der Protestierende sie ja längst selbst besorgt.

Während aber nur 33 Prozent der Frauen über angeblich überflüssige Ausgaben ihrer Ehemänner klagen, sind es umgekehrt 40 Prozent der Herren, die die Ausgaben der Damen monieren. Das liegt natürlich keinesfalls daran, dass Frauen einen größeren Hang zu sinnlosen Anschaffungen haben. Sie schlucken vielmehr im Sinne der Beziehungsharmonie den Frust darüber runter, dass ihr Mann mit sich selbst finanziell zu großzügig ist. Und um diese Frustration erfolgreich zu bekämpfen, müssen sie eben selbst einkaufen. Deswegen ist das nicht unnötig. Sondern ein sinnvoller Partner-Finanz-Ausgleich.