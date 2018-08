Risikofreudige Politiker

Was nämlich Bundes- und Landtagsabgeordnete von anderen Menschen unterscheidet, ist ihre Risikofreude. Das stellte eine Langzeitstudie von Berliner und Dortmunder Forschern fest – und zog einen Vergleich mit Selbständigen und Angestellten. Letztere sind da weit abgeschlagen. Schließlich riskieren sie bei einem größeren Patzer nur ihre eigenes Fortkommen und nicht das des ganzen Landes. Auch die Argumentation, dass Politiker nach einem Rücktritt oft weich in einen Aufsichtsratsjob fallen, kann hier nicht greifen. Riskieren sie doch, dass das jemand mitbekommt und sie dafür oft tagelang in der Kritik stehen. Ganz schön gewagt!

Der Fairness halber muss aber gesagt werden, dass manche mutige Bürger es den waghalsigen Politikern längst gleichtun wollen. Denn sie zeigen besondere Risikofreude, weil ihnen ihre gefühlte Kompetenz völlig ausreicht – allerdings ist die Gefahr, dass ihr Schaumschlagen bundesweit auffällt, immer noch viel geringer.