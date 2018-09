später lesen Glosse Keine Zeit für die Zeit FOTO: picture alliance / dpa / Tobias Hase FOTO: picture alliance / dpa / Tobias Hase Teilen

Die Europäische Union ist träge in Entscheidungen? Von wegen. Denn nur schlappe 38 Jahre nach Einführung der Sommerzeit in Deutschland will sie diese auf vielfachen Wunsch ihrer Bürger irgendwann wieder abschaffen, verlautete Ende der Woche. Von Pia Rolfs