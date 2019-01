So schließt die Harley Davidson mit Elektroantrieb, die jetzt auf der Technik-Messe CES in Las Vegas vorgestellt wurde, nicht nur die Lücke zwischen E-Bike, E-Scooter und dem sicher bald folgenden E-Rollator. Sie ermöglicht es, auch bei schwindender Jugend noch wie ein „E-asy Rider“ zu wirken.

Sitzt der 50-Jährige dann auf einem solchen heißen Ofen, kann er zwischen seinen Zipperlein wieder den Hauch von Freiheit fühlen. Auch wenn vom Motto: „Wer zwei mal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“ nur der Wunsch bleibt, durchzupennen.

Aber was macht das schon, wenn nur die trendige Vorsilbe E- vor dem Wort steht. Vielleicht ist ja auch bald bei Trendsettern der E-lefant als Fortbewegungsmittel angesagt, vor allem im Porzellanladen. Und offenbar wird im Geheimen sogar an Fußgängern mit Elektroantrieb geforscht. Denn gerüchteweise gibt es in allen Generationen immer mehr E-Go-Manen.