Aprilscherz zu Ostern

Der Satz ist so überfällig, dass es unklar ist, warum ihn noch kein Politiker formuliert hat: Der Aprilscherz gehört zu Deutschland. Denn wie gefühlt alles hier zu Lande steckt er in einer Krise. Diese „Aprilscherz-Krise“ wurde jetzt vom Regensburger Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder analysiert, und er macht dramatische Entwicklungen aus. So scherzten die Menschen weniger privat, weil sie schon von den Medien dauerbespaßt werden. Außerdem hätte sich die Witz- zu einer Beleidigungskultur entwickelt. Der moderne Aprilscherz müsste demnah mit den Worten aufgeklärt werden: „April, April, du Depp!“ Aber bitte jetzt nicht lachen, das braucht den privaten Humorvorrat auf.