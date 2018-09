Vom Navi fehlgeleitet - 21-Jährige fährt in Fußgängertunnel

Um 9.22 Uhr am Samstagmorgen wurde die Polizei in Gladbeck alarmiert, dass ein Kleinwagen die Treppen zu einem Fußgängertunnel in der Hochstraße hinuntergefahren sei. Auf halber Strecke blieb das Auto stehen und drohte, sich zu überschlagen.

Die junge Fahrerin (21) aus Gelsenkirchen musste in dem Fahrzeug ausharren, bis die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei ihren Wagen wieder auf die Straße katapultiert hatten. Die Frau blieb unverletzt.

Ihren Aussagen zufolge war sie lediglich den Anweisungen ihres Navigationsgeräts gefolgt. Das habe sie fälschlicherweise in de viel belebte Fußgängerzone von Gladbeck geführt.

(siev)