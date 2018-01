später lesen Gesunde Haustiere brauchen keinen Pulli Teilen

Gesunde Haustiere brauchen im Winter keine Kleidung gegen die Kälte. Pullover oder Socken könnten einen Hund sogar in seiner Bewegungsfreiheit einschränken, sagt Marius Tünte vom Deutschen Tierschutzbund. "Tiere vertragen Kälte viel besser als die Menschen denken." Kleidung und Schuhe seien nicht artgerecht, warnt Tünte. "Das hat nichts mit Schutz zu tun, sondern ist eher irritierend für sie." Wer seinen Vierbeiner tatsächlich vor Kälte schützen möchte und ihn nicht nur niedlich einkleiden will, könne das auch durch einfache Verhaltensregeln: Bei starkem Frost sollte der Spaziergang nicht mehrere Stunden dauern. Besser seien mehrere kurze Gänge, rät Tünte. "Man sollte auch nicht lange stehenbleiben, sondern den Hund immer in Bewegung halten." Zitternde Tiere gehören ins Warme.