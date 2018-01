Gesamtschüler werden zu Lebensrettern

Etwas mehr als drei Minuten dauert es, um im besten Fall einem Patienten die Hoffnung auf ein zweites Leben zu bescheren. Diese wenigen Minuten haben sich am vergangenen Freitag die Oberstufenschüler der Gesamtschule Süd genommen, um an einem Aktionstag zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) teilzunehmen.

Bereits zum zweiten Mal hat die Gesamtschule Süd in Kooperation mit der DKMS ein Schulprojekt zum Thema Knochenmarkspende organisiert. Initiiert hat die Veranstaltung Edith Zischke-Siewert, Lehrerin für Englisch und Sozialwissenschaften. "Schon bei der ersten Veranstaltung vor drei Jahren war ich sehr überrascht, wie viele Schüler einen Zugang zum Thema Blutkrebs haben", berichtet Zischke-Siewert. Und auch jetzt war die Resonanz groß. "Durch die Typisierung bekommen die Jugendlichen direkt eine Bestätigung: Ich kann etwas tun, ich kann helfen. In vielen anderen Situationen erfahren die Jugendlichen doch eher das Gegenteil, eine Art Ohmacht."

16 Schüler wurden im Vorfeld der Registrierung eingewiesen und haben ihre Mitschüler bei der Registrierungsaktion überwacht und die Fragebögen ausgefüllt. Mindestens 17 Jahre alt müssen Spender sein (nicht älter als 55), dürfen nicht weniger als 50 Kilogramm wiegen, und sie müssen gesund sein. "Ich würde so gerne spenden, aber ich darf nicht", ärgert sich die 16-jährige Sarah. "Ich werde erst in zwei Monaten 17." Die Schülerin will sich aber direkt nach ihrem Geburtstag ein Registrierungs-Set bestellen.

(RPN)