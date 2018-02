Dass ein Politiker ohne Berufsausbildung oder gar abgeschlossenes Studium in der Regierung unseres Landes zuständig für Hochschulen und Bildung sein wird, ist ja schon bemerkenswert. Dass er aber auf seiner Webseite den Eindruck zu erwecken versucht, ein abgeschlossenes Studium vorweisen zu können, grenzt an Hochstapelei. Geschickt werden genaue Daten nicht genannt, dem Leser aber stellt sich doch die Frage, wie jemand nach dem Abitur 1997 seinen Zivildienst leisten kann, schnell noch mehrere Studien absolviert und bereits 1998 als „Wissenschaftlicher“ Mitarbeiter in der Psychosomatischen Fachklinik Münchwies arbeiten kann.