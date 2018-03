später lesen Bodzek und Gießelmann fehlen Gelbsperren bereiten Funkel keine Sorgen Teilen

Am Ostermontag muss Friedhelm Funkel in der Zweitliga-Partie bei Darmstadt 98 Adam Bodzek und Niko Gießelmann ersetzen. Beide sahen beim 4:2 gegen Bielefeld die fünfte Gelbe Karte. Doch der Trainer hat bereits Lösungen in der Schublade. Bernd Jolitz