Wer hat ihn bereits entdeckt? : Gefräßiger Japankäfer: Umweltministerium bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Saarbrücken Der Japankäfer wurde im Juli zum ersten Mal in Basel gefunden. Mittlerweile könnte er auch im Saarland sein, deshalb bittet nun das Umweltministerium um Mithilfe.

Der Japankäfer (Popillia japonica) ist eine nach Europa eingeschleppte Art, die seit 2014 südlich der natürlichen Barriere der Alpen in Italien auftritt. Die adulten Käfer können erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Sie sind sehr gefräßig, insbesondere an Apfelbäumen, Steinobstbäumen, Erdbeeren, Gartenbohnen, Mais, Weinreben, Rosen, aber auch vielen anderen Strauch- und Baumarten. Die Hauptflugzeit ist von Mitte Mai bis August. Die Engerlinge des Käfers ernähren sich überwiegend von Graswurzeln und zerstören bei massivem Auftreten Rasenflächen, Wiesen und Weiden.

Wie gefährlich er ist – und was hilft

Wie gefährlich er ist – und was hilft : Experten sind alarmiert: Kommt der Japankäfer jetzt ins Saarland?

Ende Juli 2021 wurde ein männliches, adultes Exemplar des Japankäfers in Basel im Grenzbereich zu Baden-Württemberg, nachgewiesen. Eigenen Angaben zufolge vermutet der Eidgenössische Pflanzenschutzdienst, dass der Käfer als blinder Passagier des Warentransports von einem Befallsgebiet am Lago Maggiore verschleppt wurde.

Exemplar in Basel entdeckt

Exemplar in Basel entdeckt : Wer hat Angst vor dem Japankäfer?

Erwachsene Japankäfer sind etwa 1 cm groß. Sie gleichen hauptsächlich dem heimischen Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola), da das Halsschild wie beim Gartenlaubkäfer auffällig grün-metallisch glänzt. Der Maikäfer (Melolontha melolontha) als auch der Junikäfer (Amphimallon solstitiale) sind größer und haben kein grünes Halsschild. Deutlich erkennbar ist der Japankäfer auch an fünf weißen Haarbüscheln an jeder Hinterleibsseite und zwei weißen Haarbüscheln am letzten Abdominalsegment.