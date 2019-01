Mit Störanlagen, Suchgeräten und Spürhunden muss unser Justizvollzug gegen Handys in Gefängnissen vorgehen. Dabei ginge es meiner Meinung nach doch viel einfacher: Der nächste neue Knast gehört in den ländlichen Raum. Zum Beispiel in eines der kleinen Dörfer im Landkreis Merzig-Wadern. Garantiert kein Mobilfunknetz in geschlossenen Räumen und selbst unter freiem Himmel Internetgeschwindigkeit wie mit dem guten alten Telefonmodem! Selbst einem Knacki mit viel Zeit wird dort wohl der Spaß am Handy vergehen ...