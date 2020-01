Kostenpflichtiger Inhalt: Resistente Bakterien : Wenn die Waschmaschine krank macht

Foto: dpa/Oliver Berg

Furtwangen Waschmaschinen sind nicht unbedingt die aseptischen Saubermacher, als die sie in der Werbung präsentiert werden. Wenn sie bei zu niedrigen Temperaturen und mit den falschen Waschmitteln betrieben werden, können sich in ihnen gefährliche Bakterien sammeln, berichteten Forscher der Uni Bonn im vergangenen Jahr.

Waschen bei niedrigen Temperaturen, Sparprogramme und der Einsatz bleichefreier Flüssigwaschmittel begünstigen das Keimwachstum, schieben nun Wissenschaftler der Hochschule Furtwangen nach.

Welche Bakterien sitzen wo am Gerät? Dieser Frage sind Mikrobiologen der Hochschule um Professor Markus Egert nachgegangen. Untersucht wurden 50 Proben aus 13 Waschmaschinen, berichtet die Hochschule. Die Wissenschaftler fanden dabei 229 Bakterienarten. Je nach Probe seien ein bis zwei Drittel der am häufigsten entdeckten Arten gesundheitsschädlich gewesen.

Info Multiresistente Bakterien Infektionskrankheiten zählen zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Weil immer mehr Erreger resistent werden, könnte künftig auch von Krankheiten, die bisher gut zu behandeln sind, Lebensgefahr drohen. Die Entwicklung neuer Antibiotika dauert lange. Von der Idee bis zum Medikament dauert es im Schnitt 14 Jahre, so das Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Jena). In jedem Jahr sterben in Deutschland nach einem Bericht der Uni Witten/Her­decke mehr Menschen an den Folgen einer Infektion mit multiresistenten Keimen als im Straßenverkehr. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Zahl der Opfer in der EU auf 33000, die Weltgesundheitsorganisation die weltweiten Todesfälle auf 700000.

Am vielfältigsten sei das bakterielle Leben in der Einspülkammer. Der schlimmste Stinker, das Bakterium Moraxella osloensis, sei jedoch an über zwei Dritteln der Bullaugendichtungen gefunden worden. Um schlechten Gerüchen vorzubeugen, raten die Vertreter der Hochschule deshalb, diese Dichtung regelmäßig zu reinigen und die Maschine offen trocknen zu lassen.

Wie kann man die ungebetenen Bewohner der Waschmaschine im Zaum halten? „Waschen bei 60 Grad und heißer ist für die Hygiene nach wie vor das Beste. Wärmeabstrahlung an andere Stellen der Maschine kann dort aber vielleicht das Keimwachstum fördern. Hier sind weitere Studien nötig. Die Waschmaschine hält sicherlich noch viele mikrobiologische Überraschungen bereit“, sagt Markus Egert voraus.

Wasch- und Geschirrspülmaschinen in Haushalten, in denen Säuglinge oder Menschen mit einem geschwächten Immunsystem leben, müssen regelmäßig mit Programmen höherer Temperatur laufen, damit sich keine gefährlichen Bakterien in den Geräten ansiedeln. Das empfehlen Forscher der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Wer pulver- oder perlenförmige Vollwaschmittel einsetze, könne Temperaturen ab 40 Grad Celsius wählen. Bei Flüssigwaschmitteln müssten höhere Temperaturen eingestellt werden. Das liege an ihrer chemischen Zusammensetzung. Waschpulver enthalten im Gegensatz zu Flüssigreinigern zusätzliche Bleichmittel, die desinfizierend wirken, erklärt Professor Dirk Bockmühl.

Die Wissenschaftler hatten im Sumpf und in der Einspülkammer von 50 Wasch- und Spülmaschinen nach multiresistenten Bakterien gesucht. Sie seien in fast jeder Spülmaschine und in acht von zehn Waschmaschinen fündig geworden, berichtet die Hochschule.

In den Haushaltsgeräten seien unter anderem sogenannte Beta-Laktamase-bildende Bakterien gefunden worden. Beta-Laktamasen sind Enzyme, die Antibiotika wie Penicilline oder Carbapeneme unwirksam machen können. Bockmühl geht allerdings nicht davon aus, dass den Benutzern der Haushaltsgeräte direkte Gesundheitsgefahren durch diese Bakterien drohen. Tests mit Baumwollteststreifen, die mit Bakterien infiziert waren, hätten gezeigt, dass Waschgänge bei Temperaturen oberhalb von 50 Grad Celsius derartige Keime fast immer vollständig vernichten.

Wenn Geschirrspülmaschinen bei der korrekten Temperatur betrieben werden, böten sie generell den besten Schutz vor Keimen. Das gelte besonders, wenn hygienisch kritische Lebensmittel wie rohes Fleisch zubereitet worden seien. Bockmühl rät unbedingt, „Wasch- und Spülmaschinen regelmäßig zu reinigen und nicht ausschließlich Niedrigtemperaturprogramme zu nutzen“. Antibiotikaresistente Bakterien könnten üblichen Waschbedingungen in gewissen Grenzen besser standhalten als nicht resistente Stämme. „Aber höhere Temperaturen und Waschmittel mit Sauerstoffbleiche können selbst diese Keime sicher entfernen.“

Dass Waschmaschinen zur Bakterienschleuder werden können, davor warnen auch Forscher der Universität Bonn. Sie entdeckten in einem Kinderkrankenhaus den Ursprung eines antibiotikaresistenten Erregers ausgerechnet in der Waschküche. In der Klinik sei mehrfach ein Bakterium (Klebsiella oxytoca) auf Neugeborene übertragen worden. Es hätte Magen-Darm- und Atemwegsinfektionen auslösen können, im schlimmsten Fall aber auch eine tödliche Sepsis. Als Infektionsquelle habe sich eine handelsübliche Waschmaschine herausgestellt. Zu gefährlichen Infektionen sei es zum Glück nicht gekommen, doch mahnt die Hochschule zur Vorsicht, weil „auch in Haushalten, in denen Personen gepflegt werden, antibiotikaresistente Bakterien über die Waschmaschine übertragen werden könnten“.

Der Fall im Kinderkrankenhaus sei besorgniserregend gewesen, weil gängige Antibiotika gegen den Erreger kaum noch wirkten. „Dieser Klebsiella oxytoca-Typ war so einzigartig, dass er bisher in dieser Form noch nicht in der Datenbank für Krankenhauserreger erfasst war“, sagt Dr. Ricarda Schmithausen vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Uniklinik. Für die Untersuchung, bei der die Forscher mit fast kriminalistischen Methoden vorgingen, habe sich diese Besonderheit aber als Vorteil erwiesen, weil sich so der Infektionsweg eindeutig nachvollziehen ließ. Weder die Eltern noch das Pflegepersonal hatten den Erreger übertragen, gewaschen worden sei mit hoher Wahrscheinlichkeit meist auch im 60-Grad-Programm, erklärt Schmithausen. Das Bakterium sei „im Spülfach und am Türgummi einer Waschmaschine nachgewiesen worden, in der die handgestrickten Söckchen und Mützchen der Babys der Station gewaschen wurden“, erklärt Professor Martin Exner. Über diese Kleidungsstücke seien die Keime schließlich auf die Neugeborenen übertragen worden.