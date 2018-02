Funkel glaubt an Union im Aufstiegsrennen

Der Fortuna-Coach erwartet beim Tabellenzehnten eine schwere Aufgabe. Er glaubt, Union kann nochmal ins Rennen um die Aufstiegsplätze eingreifen: "Das traue ich ihnen aufgrund ihrer personellen Möglichkeiten durchaus zu." Funkel äußerte sich ...

... zum Vorsprung auf Platz vier

"Ich brauche die Mannschaft nicht zu warnen. Die Mannschaft wiegt sich überhaupt nicht in Sicherheit. Auch, weil ich das vorlebe. Es sind noch 13 Spiele. Wir müssen ganz solide und konzentriert weiterarbeiten und uns von Sprüchen und Schlagzeilen nicht beeinflussen lassen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen und wohin das dann führt, wissen wir alle nicht. Fakt ist: Wir spielen eine überragende Saison und daran wird sich nichts ändern."

... zum Gegner

"Ich habe eine ganz, ganz hohe Meinung von Union Berlin. Die hat sich auch aufgrund der Tabellensituation nicht geändert. Es ist nach wie vor die individuell bestbesetzte Mannschaft der Liga. Warum sich das nicht in der Tabelle niederschlägt, wage ich nicht zu beurteilen. Wir haben sehr, sehr viel Respekt vor dieser guten und erfahrenen Mannschaft. Die Unioner haben eine Weile nicht gewonnen. Sie werden richtig heiß sein. Darauf sind wir vorbereitet."

... zum Stadion in Berlin

"An der Alten Försterei ist es immer schwer, zu spielen. Die Zuschauer dort unterstützen ihre Mannschaft grandios. Darum sind die Spiele dort immer spannend und immer hektisch. Ich hoffe, dass das auch am Samstag so sein wird."

... die Schwächeperiode von Union

"Das spielt uns überhaupt nicht in die Karten. Die Mannschaft ist so stark, sie bringt es nur phasenweise nicht auf den Platz. Warum auch immer, das weiß ich auch nicht. An einem guten Tag kann Berlin jedes Team der zweiten Liga schlagen. Hätte es Gerechtigkeit gegeben, hätten sie auch in Bielefeld gewonnen. Wie kann der Schiedsrichter bei so einem Ball am Ende abpfeifen? Das ist ja Wahnsinn. Sonst hätten die Berliner 2:1 gewonnen."

... zu den Aufstiegschancen von Union

"Wenn sie eine Siegesserie starten, können sie an die oberen Plätze heranrücken, ja. Und das traue ich ihnen aufgrund ihrer personellen Möglichkeiten durchaus zu. Sie können vier, fünf, sechs Spiele hintereinander gewinnen. Ich wünsche es mir natürlich nicht."

... zur Steigerung gegenüber der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen

"Wir müssen mutiger sein und den Weg nach vorne suchen. So wie wir es in vielen Spielen gemacht haben."

... zur Auswärtsstärke von Fortuna

"Wir haben zwar zuhause drei Punkte mehr bei auch einem Spiel mehr geholt, aber wir stehen auswärts stabiler. Wir haben deshalb auch auswärts weniger Tore bekommen. Wir haben keine Angst vor Auswärtsspielen."

... zur Stabilität seines Teams

"Wir waren auch in der Hinrunde schon gefestigt. Auch in der Zeit, in der wir sechsmal nicht gewonnen haben. Das passiert jedem mal. Kiel hat jetzt diese Phase mit acht Spielen ohne Sieg. Nur Bayern München passiert das nicht im deutschen Fußball."