Führungs-Trio im Gleichmarsch - Duisburg gelingt Überraschung

Der VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga die Tabellenspitze verteidigt, aber auch die Verfolger punkteten erneut dreifach. Caroline Hansen sicherte Wolfsburg (40 Punkte) am Sonntag den 1:0 (0:0)-Sieg im Spitzenspiel beim Tabellenvierten 1. FFC Turbine Potsdam. Zuvor hatte der Tabellenzweite FC Bayern München (37) einen deutlichen 4:0 (1:0)-Sieg beim SC Sand gefeiert. Auch der SC Freiburg (35) hält nach dem 3:0 (1:0) am Samstag beim SV Werder Bremen Anschluss nach oben. Eine Überraschung gelang dem Abstiegskandidaten MSV Duisburg, der sich durch die Tore von Genoveva Anonma (45./59.) mit 2:0 (1:0) gegen den Tabellenfünften 1. FFC Frankfurt durchsetzte. Die Frankfurterinnen agierten allerdings schon ab der 24. Minute, nach der Roten Karte für Torhüterin Desiree Schumann wegen Handspiels außerhalb des Strafraums, in Unterzahl. Eine Last-Minute-Niederlage musste unterdessen Schlusslicht FF USV Jena im Heimspiel gegen die SGS Essen hinnehmen. Den Gästen gelang erst in der 85. Minute durch Turid Knaak das Siegtor zum 1:0 (0:0).

(dpa)