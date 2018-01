Füchse brechen nach Wechselfehler ein

Das Glück war vorübergehend. Nach dem ersten Sieg im neuen Jahr musste der Eishockey-Oberligist Füchse Duisburg den nächsten Rückschlag verkraften. Bei den Hannover Scorpions verloren die Füchse vor 615 Zuschauern mit 3:6 (1:2, 2:0,0:4).

Ein starkes zweites Drittel reichte dem Tabellenfünften nicht zum Überholmanöver gegen die bis dahin punktgleichen Niedersachsen. Die Jahres-Bilanz: Einem Sieg stehen inzwischen acht Niederlagen gegenüber. Ärgerlich: Ein Wechselfehler brachte Frank Petrozzas Team vom Kurs ab.

Die Partie begann ohne Vorrede. Der Sekundenzeiger hatte die erste Runde noch nicht geschafft. Nach zwölf Sekunden saß Raphael Joly wegen eines Bandenchecks auf der Strafbank. Das Foul hatte vor allem Schiedsrichter Schmidt so gesehen. Nach 59 Sekunden freuten sich die Hausherren über einen vermeintlichen Treffer. Dieses Mal hatte es der Schiedsrichter so nicht gesehen. Nach einem Schuss, den EVD-Keeper Björn Mathis abwehrte, rissen die Scorpions vorsorglich die Arme in die Luft. Der Unparteiische entschied im Zweifel aber für den Fuchs.

Das Spiel hatte ohne Anlauf Fahrt aufgenommen. Die mitgereisten Füchse-Fans kamen gar nicht dazu, über ein verpasstes Wiedersehen mit ihrem Ex-Goalie Björn Linda nachzusinnen. Der Stammtorhüter der Scorpions fehlte verletzt. Freilich, den Vorteil wusste die Mannschaft von Trainer Frank Petrozza lange nicht zu nutzen. Man war damit beschäftigt, vor dem eigenen Tor zu fegen.

Nicht sauber genug, wie sich in der fünften Minute zeigte. Das Zuspiel des anderen Ex-Duisburgers Chad Niddery nutzte Björn Bombis zum 1:0. Patrick Schmidt (8.) legte mit einem Schuss unter die Latte fröhlich nach.

Der Rückstand tat weh, brach aber keineswegs die Moral der Gäste. Erst schlidderte in Überzahl eine Scheibe, per Schneckenpost von Marius Nägele (11.) losgeschickt, an den Pfosten. Dann traf Lars Grözinger (15.) bei einer 5:3-Gelegenheit zum Anschluss.

Wie wertvoll der lange verletzte Stürmer für den EV Duisburg ist, zeigte sich nach dem Wechsel. Grözinger (32.) in Überzahl staubte trocken zum 2:2 ab.

Marius Nägele drehte nur 29 Sekunden per Kunstschuss die Begegnung komplett. Hinterm Tor stehend, traf er Goalie Müller am Rücken und die Scheibe prallte über die Linie. Danach überstand der EVD zwei Minuten mit zwei Mann in Unterzahl. Die Abwehrarbeit bei reduziertem Personal lobt der Duisburger Trainer nicht zu unrecht.

Die nächste Kuriosität des Abends: David Cespiva (39.) klopfte mit einem satten Schuss den Puck in den Winkel. Der Treffer zählte nicht. Die Füchse hatten einen Mann zu viel auf dem Eis. Die Folge: Strafzeit statt Tor. Der Wechselfehler rächte sich, als Patrick Schmidt (42.) für die Hausherren ausglich und Chad Niddery (50.) die zweite Kopfwende des Spiels vollendete. Duisburgs Jari Neugebauer reklamierte, das Tor sei aus der Verankerung gewesen. Das kann man so sehen. Schiedsrichter Schmidt sah nicht so. Bombis (53.) und Schmidt (59./ ins leere Tor) nähten den Sack zu.

Hannover Scorpions - EV Duisburg 6:3: Drittel: 2:1, 0:2, 4:0. Tore: 1:0 (4:51) Bombis (P. Schmidt, Niddery) 2:0 (7:24) P. Schmidt (Lehmann) , 2:1 (14:31) Grözinger (Huebscher/5-3), 2:2 (31:59) Grözinger (Huebscher/ 5-4), 2:3 (32:28) Nägele (Verelst), 3:3 (41:26) P. Schmidt (Niddery, Bombis), 4:3 (49:46) Niddery (Bombis, Fischer) 5:3 (52:16) Bombis (Niddery), 6:3 (58:36) P. Schmidt ( Gibbons, Schütt - ENG) - Strafen: Scorpions 10 - Duisburg 12 - Zuschauer: 615.