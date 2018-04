FSV kommt seinem Ziel erneut ein Stück näher

Die Fußball-A-Junioren des FSV Duisburg kommen der direkten Qualifikation für die nächste Niederrheinliga-Saison immer näher. Am Ostermontag setzte sich der Aufsteiger mit 1:0 (0:0) gegen Bayer Uerdingen durch und hat sich in der Niederrheinliga nach dem dritten Sieg in Serie auf den sechsten Tabellenplatz verbessert.

Trainer Haluk Piricek musste nach Spielschluss kräftig durchatmen: "Das war ein hartes Stück Arbeit. Vor allem deshalb, weil wir in der zweiten Halbzeit viele Konter liegen gelassen haben. Zudem hat der Schiedsrichter am Ende sieben Minuten nachspielen lassen, was für einige Schweißperlen auf der Stirn gesorgt hat."

Im Vergleich zum Wuppertal-Sieg letzte Woche präsentierte sich der FSV nicht so zielstrebig, wirkte aber spielerisch dennoch weiter als der direkte Tabellennachbar aus Uerdingen. Während der FSV zunächst im Abschluss kein Glück hatte, kamen die Gäste nur nach Standards zu gefährlichen Situationen.

Der einzige Treffer des Tages fiel nach 69 Minuten nach einem fein vorgetragenen Angriff über die rechte Seite. Fatih Ünal, aktuell in bester Verfassung, spielte Umut Can Yilmaz frei, der mit links nur noch einschieben musste. Trainer Piricek hatte aber nicht nur für seine Offensivkräfte ein Lob parat: "Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen, haben uns aber immer mehr gesteigert. Eine tolle Partie hat unser Torwart Jannik Hinsenkamp hingelegt, der wie in der Vorwoche die Null festgehalten hat."

(knü)