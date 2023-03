Gestüt Ohlerweiherhof So geht tierisches Speed-Dating in Dörrenbach

Mit der Limousine aufs Blind-Date und wieder zurück – was sich in unserer Welt ganz romantisch anhört, ist auf dem Gestüt Ohlerweiherhof in Dörrenbach im Frühjahr ein alltägliches Geschäft. Jährlich reisen von Januar bis Mai zwischen 80 und 120 Stuten aus ganz Europa an, um die Gene der besten Rennpferde des Landes weiterzutragen.