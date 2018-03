Frost und Schnee kommen am Wochenende

Es müsse mit Frost, Glätte durch überfrierende Nässe oder Schnee gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit.

Während sich die Temperaturen am Freitag tagsüber noch bei plus sechs bis zehn Grad halten können, erwarten die Meteorologen in der Nacht auf Samstag bis zu minus sechs Grad. Außerdem kann es regnen, und wegen der eiskalten Temperaturen könne der Regen zu Schnee werden, prognostiziert der DWD. Vom Rheinland bis nach Ostwestfalen könne es schneien.

Am Samstag soll die Thermometeranzeige dann wieder leicht steigen, allerdings nur auf knapp über Null Grad, und wegen der aus Nordost aufziehenden Sturmböen dürften sich die Temperaturen kälter anfühlen. In der Nacht zu Sonntag kann es sogar noch kälter als in der Nacht zuvor werden - bis zu minus neun Grad. Tagsüber kann dann mit Höchstwerten von zwei bis drei Grad gerechnet werden.

"Ab Montag erwarten wir Tagestemperaturen von fünf bis acht Grad. Allerdings kann es weiterhin bis zur Mitte der nächsten Woche in der Nacht zu Frost kommen", sagt Meteorologe Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst. Die Winterjacken sollten also noch nicht eingemottet werden.