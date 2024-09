Besitzer sollten jetzt handeln Frist läuft ab – diesen Kaminöfen droht 2025 die Stilllegung

Sind Sie sich unsicher, ob Ihr Kaminofen die Grenzwerte einhält, können Sie diese Angaben entweder in den Unterlagen finden, die Sie von Ihrem Schornsteinfeger bekommen haben, oder Sie sehen in der „Datenbank zum Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an Emissionen häuslicher Feuerstätten für feste Brennstoffe“ nach (cert.hki-online.de).