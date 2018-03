Frische Brise

Cabriofahrer genießen ihre Autos am liebsten offen. Und es werden immer mehr. 2017 waren rund 2,12 Millionen Cabrios in Deutschland zugelassen, Tendenz leicht steigend. 2010 waren es nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) erst 1,71 Millionen offene Fahrzeuge. Nun kommen wieder neue Modelle auf den Markt. Experten sind sich aber nicht sicher, ob der Boom weitergeht.

"Cabrios emotionalisieren Automarken. Sie sind eine Art Erbe des Ur-Rennwagens, den man offen fuhr und dabei den Elementen ausgesetzt war", sagt Paolo Tumminelli, Designprofessor an der TH Köln. Cabriofahrer nehmen ihre Umwelt stärker wahr als Autofahrer in geschlossenen Fahrzeugen. "Cabriofahren ist das urautomobile Erlebnis. Es gibt deshalb wenig Marken, die der Versuchung widerstehen können, ein offenes Auto zu bauen." Allerdings habe sich die Bedeutung der Karosserievarianten geändert: "Zu Beginn der Automobilgeschichte waren offene Autos günstiger als geschlossene. Heute ist das anders. Cabrios gelten als exklusiver und sind teurer."

Auch das Nutzungsverhalten in Autos hat sich stark geändert, vor allem seit Einführung der Smartphones. Immer mehr moderne Autos setzen auf große Displays, auf denen bei direkter Sonneneinstrahlung wenig zu erkennen ist. Autos gleichen heute rollenden Telefonzellen und Internetcafés, zumindest wenn sie geschlossen sind. Bei Cabrios nimmt die Sprachqualität wegen der Windgeräusche allerdings ab. Für Professor Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach, ist der große Cabrio-Boom dagegen schon weder vorbei. "Mit einem Cabrio kann man ein bestimmtes Lebensgefühl wie Offenheit und Spaß transportieren, das zahlt sich zwar positiv auf eine Marke aus, aber der Trend geht eher zum Cocooning." Damit meint er, dass sich Autofahrer in gefühlt unsicheren Zeiten mehr schützen wollen. Ein Ergebnis davon sei der Trend zu immer mehr SUVs. Bratzel geht nicht davon aus, dass dieser Trend bald wieder gebrochen wird: "Autokäufer werden weiter zu geschlossenen Fahrzeugen wie SUVs greifen, weil sie sich darin besser abschirmen können und geschützt fühlen."

Dazu kommt der Preis. Denn auch wenn Cabrios meist von Volumenmodellen abgeleitet werden, sei die Entwicklung der offenen Derivate teuer. "Bei niedrigen Stückzahlen kann sich die Entwicklung unter Umständen für die Hersteller nicht rechnen", sagt Bratzel. Deshalb investieren eher Premiumhersteller in teure Fahrzeuge, da sich ihr Engagement positiv auf die Marke auszahlt und sie aufwertet.

"Cabrios sind auf den ersten Blick cool", sagt Marcel Mühlich vom ACE Auto Club Europa. "Jedoch meist nicht rundum alltagstauglich." In der Regel bieten sie einen kleineren Kofferraum, eine kleinere Heckklappe und einen unflexiblen Innenraum. Auch der Unterhalt kann im Vergleich zum geschlossenen Auto teurer sein: "Cabrios benötigen mehr Kraftstoff, weil sie schwerer als vergleichbare Fahrzeuge mit Dach sind." Die Karosseriestruktur müsse viel stabiler ausgelegt sein, um das fehlende Dach auszugleichen. Auch der Luftwiderstand ist bei geöffnetem Dach höher.

Außerdem verlangen Cabrios mehr Pflege: "Das Verdeckgestänge muss bei vielen Konstruktionen regelmäßig geschmiert werden, eine Heckscheibe aus Kunststoff kann mit der Zeit matt werden und muss aufpoliert oder ausgetauscht werden", sagt Mühlich. Auch die Gummidichtungen rund ums Verdeck und das Stoffverdeck selbst verlangen Pflege. Laternenparker sollten es drei bis vier Mal im Jahr imprägnieren.

Für Cabrios zahlen viele Besitzer aber weniger Versicherungsprämie, da sie oft nur saisonal gefahren werden und in verhältnismäßig wenige Unfälle verwickelt sind. Billig wird es dennoch nicht. "Vandalismusschäden in Form eines aufgeschlitzten Verdecks gehen schnell ins Geld", sagt Mühlich. "Selbst beim Diebstahl von Dingen aus dem Auto wird ein aufgeschlitztes Verdeck von den Versicherungen oft als Vandalismus bewertet." Mühlich rät zur Vollkaskoversicherung.