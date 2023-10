Neubau am Fischbacher Marktplatz Diskussion um neuen Discounter hält an

Das Thema Netto-Markt ist bei den Einwohnern in Fischbach-Camphausen insgesamt nicht unumstritten. Einige Bürger bezweifeln schlicht die Notwendigkeit eines Discounters im Ort, da es in der Nähe bereits ausreichend Läden für den täglichen Bedarf gäbe. Andere sehen in der Veräußerung des Marktplatzes an den Frankfurter Investor gar einen „Ausverkauf des Tafelsilbers“. Im Gemeinderat gab es bis zuletzt eine eindeutige Mehrheit für den Bau. Lediglich die Fraktion Die Linke stellte sich von Beginn an dagegen. Bei der Ratssitzung in der vergangenen Woche wurde der Beschlussantrag der Fraktion Freie Wähler entsprechend von der Mehrheit der Ratsmitglieder abgelehnt. Die Fraktion der SPD verwies in ihrer Stellungnahme auf die vielen Diskussionen, die in dieser Sache bereits seit mehreren Jahren geführt wurden und betonte erneut ihre Zustimmung zu dem Projekt. „Wir können doch heilfroh sein, dass wir einen Investor gefunden haben, der dazu bereit ist, einen solchen Verbrauchermarkt in Fischbach zu errichten“, so Britta Heß, die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten.